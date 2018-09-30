Эксперты назвали ТОП-10 самых захватывающих фильмов октября

В данном списке каждая картина заслуживает внимания, практические в каждом случае прослеживается идеальная игра актеров. Специалисты целиком и полностью уверены, что зрители оценят новинки второго месяца осени.Звезда рождаетсяДанная картина является третьим ремейком романтической драмы Дэвида Селзника 1937 года, наряду с мюзиклом 1954 года с Джуди Гарленд и Джеймсоном Мейсоном и картины 1976 года с участием Барбры Стрейзанд и Криса Кристофферсона . На этот раз роль начинающей талантливой певицы Элли играет Леди Гага, которая знакомиться кантри-музыкантом Джейсом Мейсоном (Брэдли Купер). У влюбленных вспыхивает роман, исполнитель помогает любимой женщине добиться успеха, но слава самого его неизбежно начинает угасать, с чем смириться ему очень тяжело. Фильм получил восторженный прием на кинофестивале в Венеции, с учетом того, что режиссером является актер, сыгравший главного героя. Картина появится в прокате РФ 4 октября.Красивый мальчикГлавную роль в фильме играет Тимоте Шаламе, который в возрасте 22 года уже был номинирован на премию Оскар. Сюжетная линия картины затрагивает отношения отца и сына, который стал наркоманом. Мужчина всеми силами пытается понять, что произошло с его чадом, выросшим в любви и взаимопонимании. В поисках ответа на важный вопрос он углубляется в воспоминания своей жизни, каким он был – красивым и вдумчивым мальчиком. Премьера фильма намечена на 12 октября в США.Человек на ЛунеСудя по названию, фильм является биографической историей космонавта Нила Армстронга, первым ступившего на поверхность Луны. Главную роль исполняет Райан Гослинг. В России кинокартину можно будет посмотреть с 12 октября.Сможете ли вы меня простить?Фильм в жанре трагикомедии основан на биографии американской писательницы, которая в начале 1990 годов начинает зарабатывать деньги на подделывании писем от мертвых знаменитостей в целях решения финансовых проблем. Главную героиню играет Мелисса Маккартни, которая показала себя в этом фильме совершенно в другом качестве, в отличие от привычного комедийного жанра.ХэллоуинСудя по названию, картина снята в жанре ужасов, она является прямым продолжением первой ленты 1978 года при игнорировании дальнейшей череды сиквелов. Майкл Майер не закончил начатое дело, он возвращается спустя 40 лет местонахождения в лечебнице в 2018 году накануне Хэллоуина, чтобы снова убивать. Россияне смогут посмотреть развитие событий 18 октября.Что у них былоВ канун Рождества главная героиня (Блайт Даннер) отправилась неизвестно куда в снежную метель в Иллинойсе. Этот инцидент побуждает ее взрослых детей вернуться домой в Чикаго, чтобы справиться с ухудшением болезни Альцгеймера их матери. Попытки убедить их отца (Роберта Форстера) положить её в специализированное учреждение оказываются бесполезными, для него любовь вечна, и он хочет быть с любимой и в болезни, и в здравии. В США и Канаде фильм будет представлен вниманию 19 октября.ВеномДовольно захватывающая картина с полным набором спецэффектов, по мнению создателей. Главный герой журналист Эдди Брок (Том Харди) до определенного момента доволен карьерой, но после некоторой неосторожности во время интервью с ученым Карлтон Дрейком он остается без работы. Благодаря подсказке коллеги исследователя о существовании в лаборатории инопланетного паразита, Брок проникает туда для спасения сущности, но сливается с симбиотом. В итоге Веном не таким и добрым оказывается. Уже 4 октября можно будет посмотреть фантастику в РФ.Тяжелые времена в отеле Эль РояльКартина касается 60-х годов, когда несколько незнакомцев случайным образом собираются вв забытым всеми отеле, который славится множеством тайн за семью печатями. Каждый из героев имеет в свою очередь свои неразрешенные проблемы, кто-то бежит от жизни, а кто-то пытается обрести себя. В конечном счете, то, что угнетает этих людей, благодаря друг другу станет и свободой в тонком их взаимодействии. Роль роковой красавицы сыграла Дакота Джонсон, не обошлось дело и без участия Рассела Кроу. Дата выхода детектива объявлена на 11 октября.Студия 54Новый документальный фильм был впервые показан 2018-м на фестивале независимого кино «Сандэнс». Речь идет о легендарном ночном клубе Нью-Йорка 1970-х годов, где завсегдатаями заведениями были самые яркие знаметости того времени, это и Бьянка Джаггер, Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Энди Уорхол. Не удивительно, что фильм по определению должен быть интересным и захватывающим. Посмотреть его можно будет с 5 октября, начиная с США.ПылающийМолодой человек Ли Джон-су встречает одноклассницу Хэ-ми, которую практически не помнит, но девушка настолько расцвела, что главный герой влюбляется в неё. Героиня уезжает в Африку, и возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды её новый друг приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие беды.Стоит отметить, что на 71-м Каннском кинофестивале фильм получил самые высокие оценки критиков. Изначально главная роль была предложена актеру Кан Дон Вону, который предложение отклонил, впрочем, Ю А Ин вполне достойно сыграл свою роль.