«Я сплю с продюсером»: Агата Муцениеце «изменяет» своему мужу

На днях в аккаунте в социальной сети Instagram Агаты Муцениеце появилось сообщение о том, что она «изменяет» своему супругу Павлу Прилучному с продюсером фильма, причем совсем «не зря», поскольку ей доверили исполнение главной роли. Пост кинозвезды так и гласит: «Я сплю с продюсером!», при этом имя последнего она не назвала, видимо, чтобы сохранить хоть какую-то тайну.Новость Муцениеце шокировала многих ее подписчиков, которые начали бурно обсуждать поведение актрисы. Однако самые внимательные подловили кумира на хитрости, заявив, что один из продюсеров ленты и есть ее муж Павел Прилучный. «В клетке» станет для артиста дебютом, поскольку он выступит в ней в качестве продюсера, а не только актера.Фильм расскажет о жестокой любви главного героя, бойца в спорте без правил, которого сыграет сам Павел Прилучный.