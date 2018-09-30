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«Я сплю с продюсером»: Агата Муцениеце «изменяет» своему мужу

Известная актриса Агата Муцениеце решила привлечь внимание общественности к новой киноленте «В клетке», в которой исполнит одну из главных ролей. Кинозвезда пошутила над пользователями, заявив, что изменяет своему мужу с продюсером фильма.

«Я сплю с продюсером»: Агата Муцениеце «изменяет» своему мужу


На днях в аккаунте в социальной сети Instagram Агаты Муцениеце появилось сообщение о том, что она «изменяет» своему супругу Павлу Прилучному с продюсером фильма, причем совсем «не зря», поскольку ей доверили исполнение главной роли. Пост кинозвезды так и гласит: «Я сплю с продюсером!», при этом имя последнего она не назвала, видимо, чтобы сохранить хоть какую-то тайну.

Новость Муцениеце шокировала многих ее подписчиков, которые начали бурно обсуждать поведение актрисы. Однако самые внимательные подловили кумира на хитрости, заявив, что один из продюсеров ленты и есть ее муж Павел Прилучный. «В клетке» станет для артиста дебютом, поскольку он выступит в ней в качестве продюсера, а не только актера.

Фильм расскажет о жестокой любви главного героя, бойца в спорте без правил, которого сыграет сам Павел Прилучный.


 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:47

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