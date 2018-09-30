Диетологи: Снизить вес поможет богатая белком пища на завтрак

Специалисты отметили, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, важно знать не только какие напитки и еду употреблять, но также время приема пищи. Чтобы подтвердить свою гипотезу, диетологи провели исследование, результаты которого показали, что люди с диабетом второго типа, скорее всего будут иметь более высокий индекс массы тела, если не будут придерживаться рекомендованного графика приема пищи.Что касается участников, которые завтракали между 7-30 и 9-00 утра, имели более низкий ИМТ на 0,37 кг/м2. На основании проведенного исследования, эксперты сделали вывод, что трапеза именно в этот промежуток времени может продлить периоды между приемами пищи, а также способствует потере веса.Сам рацион, по словам диетологов, должен быть богат продуктом с высоким содержанием белка, что позволит контролировать аппетит и поможет избежать переедания.