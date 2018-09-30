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Диетологи: Снизить вес поможет богатая белком пища на завтрак

Диетологи из Университета Иллинойса, Чикаго, рассказали, какая пища поможет привести фигуру в порядок. Оказывается, снизить вес поможет продукт богатый белком, особенно, если его употребить на завтрак. Данное сообщение появилось в издании Express.

Диетологи: Снизить вес поможет богатая белком пища на завтрак


Специалисты отметили, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, важно знать не только какие напитки и еду употреблять, но также время приема пищи. Чтобы подтвердить свою гипотезу, диетологи провели исследование, результаты которого показали, что люди с диабетом второго типа, скорее всего будут иметь более высокий индекс массы тела, если не будут придерживаться рекомендованного графика приема пищи.

Что касается участников, которые завтракали между 7-30 и 9-00 утра, имели более низкий ИМТ на 0,37 кг/м2. На основании проведенного исследования, эксперты сделали вывод, что трапеза именно в этот промежуток времени может продлить периоды между приемами пищи, а также способствует потере веса.

Сам рацион, по словам диетологов, должен быть богат продуктом с высоким содержанием белка, что позволит контролировать аппетит и поможет избежать переедания.


 
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Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:15

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