Ученые: Ежедневное употребление 0,5 литра пива улучшает потенцию
Ученые завили, что ежедневное употребление человеком 0,5 литра пива улучшает потенцию. Из новых исследований стало известно, что не следует превышать данную дозировку, потому-что возможен обратный эффект.
По словам исследователей, именно 0,5 литра пива либо бокал вина снижает риск возникновения импотенции у мужчин на 34 процента в сравнении с непьющими мужчинами. Если представители сильного пола выпивают стакан напитка, результаты немного уменьшатся, дойдя до показателя в 26 процентов. Информация базируется на научной работе ученых Сычуаньского университета. Ими было проанализировано 24 отдельных исследования при участии практически 155 000 пациентов. Было выяснено, что один из 10 мужчин страдал в какой-то промежуток времени на эректильную дисфункцию.
У мужчин, баловавших себя в умеренных количествах пивом, отсутствовали проблемы данного характера. Этот факт исследователи поясняют улучшением кровотока, включая также область малого таза.
По словам исследователей, именно 0,5 литра пива либо бокал вина снижает риск возникновения импотенции у мужчин на 34 процента в сравнении с непьющими мужчинами. Если представители сильного пола выпивают стакан напитка, результаты немного уменьшатся, дойдя до показателя в 26 процентов. Информация базируется на научной работе ученых Сычуаньского университета. Ими было проанализировано 24 отдельных исследования при участии практически 155 000 пациентов. Было выяснено, что один из 10 мужчин страдал в какой-то промежуток времени на эректильную дисфункцию.
У мужчин, баловавших себя в умеренных количествах пивом, отсутствовали проблемы данного характера. Этот факт исследователи поясняют улучшением кровотока, включая также область малого таза.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:44