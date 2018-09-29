Ученые: Ежедневное употребление 0,5 литра пива улучшает потенцию

По словам исследователей, именно 0,5 литра пива либо бокал вина снижает риск возникновения импотенции у мужчин на 34 процента в сравнении с непьющими мужчинами. Если представители сильного пола выпивают стакан напитка, результаты немного уменьшатся, дойдя до показателя в 26 процентов. Информация базируется на научной работе ученых Сычуаньского университета. Ими было проанализировано 24 отдельных исследования при участии практически 155 000 пациентов. Было выяснено, что один из 10 мужчин страдал в какой-то промежуток времени на эректильную дисфункцию.У мужчин, баловавших себя в умеренных количествах пивом, отсутствовали проблемы данного характера. Этот факт исследователи поясняют улучшением кровотока, включая также область малого таза.