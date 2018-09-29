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В Великобритании пара занялась сексом в ТЦ и избила полицейского

Пара в Великобритании занялась сексом в торговом центре на глазах у многочисленных прохожих. Потом они напали на представителя полиции.

В Великобритании пара занялась сексом в ТЦ и избила полицейского


34-летнюю Трейси Энн Майерс приговорили к 5,5 месяцев ареста за то, что она нарушила общественный порядок. Британка занялась сексом со своим приятелем в Рексеме в торговом центре на глазах у многочисленных прохожих. Среди них многие были с детьми. Любовников смог в данном случае остановить только представитель полиции. Но ему вначале пришлось обороняться. Девушка, увидев полицейского, кинула в него так называемое средство женской гигиены. Потом ими была предпринята попытка скрыться.

Жительница Уэльса получила также дополнительное наказание. Её оштрафовали за то, что она плюнула в фотографа, прибывшего в суд, где рассматривалось её дело.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:05

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