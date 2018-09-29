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Эксперты: Xiaomi POCO F1 станет лучшим смартфоном для "экспериментов"

Xiaomi POCO F1 представили немного больше месяца назад. При этом он успел наделать много шумихи в техносегменте. За $300 предлагается флагманская версия процессора Snapdragon 845, а также 3D сканер лица.

Эксперты: Xiaomi POCO F1 станет лучшим смартфоном для "экспериментов"


При этом покупателей смущает пользовательский интерфейс MIUI, поучивший не особо хорошую славу. Xiaomi теперь станет позиционировать линейку современных смартфонов POCO, как «устройства для гиков». Изначально Xiaomi планировала содействовать «рукастым» разработчикам. Теперь же это станет костяком философии всей продукции линейки POCO. В настоящее время можно уже скачать официальный TWRP, а также приложение GoogleCamera, импортированное специально для версий Mi8, Mix 2S, POCOPHONE F1. Любой желающий также может установить ROM, который создали на основе используемого в устройствах линейки Pixel. То есть это чистый Android, имеющий фирменный Pixel Launcher, обои, значки, шрифты и т.п. Всё работает, помимо разблокировки 3D по лицу.

Xiaomi также активно проводит отбор программистов-энтузиастов. Им бесплатно рассылаются смартфоны POCO F1, для того, чтобы они для данной модели пилили свои кастомные TWRP, сборки LineageOS, Paranoid Android, Resurrection Remix, а также прочее другое.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:46

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