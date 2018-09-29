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Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином

Известный певец и продюсер, выпускник «Фабрики звезд-4» Тимати опубликовал новый видеоролик в своем Instagram, на котором проделывает сложный трюк с дельфином. Поклонники обрушили на артиста волну восторженных комментариев.

Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином


В этот раз Тимати радует поклонников и читателей своего блога удивительным трюком в бассейне с дельфином - певец выпрыгивает из воды на носу животного. Любопытно отметить, что артист уже не первый раз демонстрирует свои спортивные и атлетические навыки.

Данный ролик собрал около 300 000 отметок «Нравится», и читатели блога певца обрушили шквальную волну восторженных комментариев.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:42

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