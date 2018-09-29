Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином

В этот раз Тимати радует поклонников и читателей своего блога удивительным трюком в бассейне с дельфином - певец выпрыгивает из воды на носу животного. Любопытно отметить, что артист уже не первый раз демонстрирует свои спортивные и атлетические навыки.Данный ролик собрал около 300 000 отметок «Нравится», и читатели блога певца обрушили шквальную волну восторженных комментариев.