Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином
Известный певец и продюсер, выпускник «Фабрики звезд-4» Тимати опубликовал новый видеоролик в своем Instagram, на котором проделывает сложный трюк с дельфином. Поклонники обрушили на артиста волну восторженных комментариев.
В этот раз Тимати радует поклонников и читателей своего блога удивительным трюком в бассейне с дельфином - певец выпрыгивает из воды на носу животного. Любопытно отметить, что артист уже не первый раз демонстрирует свои спортивные и атлетические навыки.
Данный ролик собрал около 300 000 отметок «Нравится», и читатели блога певца обрушили шквальную волну восторженных комментариев.
В этот раз Тимати радует поклонников и читателей своего блога удивительным трюком в бассейне с дельфином - певец выпрыгивает из воды на носу животного. Любопытно отметить, что артист уже не первый раз демонстрирует свои спортивные и атлетические навыки.
Данный ролик собрал около 300 000 отметок «Нравится», и читатели блога певца обрушили шквальную волну восторженных комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:42