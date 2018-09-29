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Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя
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Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя

Эксперт сделал заявление, что на самом деле путешествие во времени возможно с учетом того, что изменить прошлое нельзя. Таким образом поддержана теория растущего блока Вселенной.

Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя


Согласно теории, всеобъемлющая совокупность вещества, энергии и пространства представляет собой настоящее и прошлое, которые существуют в действительности, а будущее лишь возможно. Не имеющее четкого определения космическое пространство имеет четырёхмерный пространственно-временной блок, растущий во временном измерении (вдоль оси времени). Предполагается, что его увеличение происходит на границе, то есть в настоящий период.

Происходящее сейчас — это граница пространства-времени, с одной стороны которой находятся существующие прошлое и настоящее, а с другой — пока несуществующее будущее. По словам эксперта, люди воспринимают время относительно себя и очень ограниченно. Предположительно, все эти показатели существуют одновременно, имея такую же реальность, как всё остальное.

Исходя из ранее указанного, время - это просто другое измерение, что означает возможность путешествия через данную форму измерения. Специалист отмечает, что несмотря на нынешнюю невозможность перемещения через пространственные туннели, всё это вполне реально в будущем с учетом того, что такое путешествие очень быстро вызовет замедление времени, поэтому телепортироваться необходимо будет при ориентации на скорость света, причем не только вперед, но и в прошлое. И всё же, ученый делает важную оговорку, что изменить то, что уже произошло, невозможно, даже если перенестись ближе к дате своего рождения.

Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя


Причина заключается в том, что все блоки в модели универсальные, прошлое не отличается от будущего или настоящего, точнее, все относительно: то, что прошлое для человека сейчас, будет в будущем для другого. Несмотря на возможность путешествий во времени - изменить ничего не получится.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 18:42

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