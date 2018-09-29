Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя

Согласно теории, всеобъемлющая совокупность вещества, энергии и пространства представляет собой настоящее и прошлое, которые существуют в действительности, а будущее лишь возможно. Не имеющее четкого определения космическое пространство имеет четырёхмерный пространственно-временной блок, растущий во временном измерении (вдоль оси времени). Предполагается, что его увеличение происходит на границе, то есть в настоящий период.Происходящее сейчас — это граница пространства-времени, с одной стороны которой находятся существующие прошлое и настоящее, а с другой — пока несуществующее будущее. По словам эксперта, люди воспринимают время относительно себя и очень ограниченно. Предположительно, все эти показатели существуют одновременно, имея такую же реальность, как всё остальное.Исходя из ранее указанного, время - это просто другое измерение, что означает возможность путешествия через данную форму измерения. Специалист отмечает, что несмотря на нынешнюю невозможность перемещения через пространственные туннели, всё это вполне реально в будущем с учетом того, что такое путешествие очень быстро вызовет замедление времени, поэтому телепортироваться необходимо будет при ориентации на скорость света, причем не только вперед, но и в прошлое. И всё же, ученый делает важную оговорку, что изменить то, что уже произошло, невозможно, даже если перенестись ближе к дате своего рождения.Причина заключается в том, что все блоки в модели универсальные, прошлое не отличается от будущего или настоящего, точнее, все относительно: то, что прошлое для человека сейчас, будет в будущем для другого. Несмотря на возможность путешествий во времени - изменить ничего не получится.