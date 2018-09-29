Вера Брежнева развеселила подписчиков фотошопом с однофамильцем Генсеком СССР

Вера Брежнева заявила, она оказалась в восторге от переделанного кадра, хотя не выдала имя автора. По её мнению, данным фотошопом она подняла себе настроение на весь оставшийся день и желает, чтобы подписчики также повеселились. На снимке, опубликованном звездой, её голову поставили вместо жены Владимира Брежнева. Речь идёт об известном кадре, на котором изображена супруга Генсека СССР, он сам и детская коляска.Фанаты остались в восторге от публикации, и за короткий срок пост набрал свыше 50 тысяч лайков. Кроме того, многие отметили, что ноги у жены лидера Советского Союза почти не уступают по стройности хозяйки аккаунта. Подписчики поблагодарили кумира за хорошее настроение, и попросили её продолжать их радовать различными фотографиями.