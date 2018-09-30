Флагманский синий смартфон Huawei Mate 20 Pro сфотографировали в метро
Флагманскую версию смартфона Huawei Mate 20 Pro синей расцветки сфотографировали в метро. К приближению презентации флагманской линейки модели, появляется больше случаев рассекречивания данного устройства.
Так в одной из соцсетей была опубликована серия фото, на которых можно увидеть новый смартфон версии Huawei Mate 20 Pro Pro, который выполнили в яркой синей расцветке. В свою очередь владельца не анонсированного ещё гаджета заметили в метро. В Сеть выложили фото данного устройство, когда владелец перевернул его экраном вниз. По мнению экспертов, речь ведётся именно о флагмане.
Хотя отсутствуют официальные параметры смартфона, к 16 октября должна состояться презентация всей линейки современных флагманских версий Huawei Mate 20, а также Mate 20 Pro.
Так в одной из соцсетей была опубликована серия фото, на которых можно увидеть новый смартфон версии Huawei Mate 20 Pro Pro, который выполнили в яркой синей расцветке. В свою очередь владельца не анонсированного ещё гаджета заметили в метро. В Сеть выложили фото данного устройство, когда владелец перевернул его экраном вниз. По мнению экспертов, речь ведётся именно о флагмане.
Хотя отсутствуют официальные параметры смартфона, к 16 октября должна состояться презентация всей линейки современных флагманских версий Huawei Mate 20, а также Mate 20 Pro.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41