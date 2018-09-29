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Прокаченный до 700 «лошадей» внедорожник Mercedes-Benz AMG G63 представили в Монако

Внедорожник Mercedes-Benz AMG G63 был представлен сегодня в Монако. Компания Brabus прокачала двигатель новинки до 700 лошадиных сил.

Прокаченный до 700 «лошадей» внедорожник Mercedes-Benz AMG G63 представили в Монако


Знаменитый порт Hercules (Монако) славится своими ежегодными яхт шоу, именно там сегодня был представлен Mercedes-Benz AMG G63 с усиленным мотором до 700 л.с. Базовый 63-й Gelandewagen от AMG имеет 4-литровый двигатель V8, который «скрывает» в себе 585 л.с, однако после того, как сотрудники предприятия Brabus приложили свои усилия и «оттюнинговали» его мотор, он получил все 700 лошадей. Таким образом, новая модель от Mercedes-Benz получила итоговое название Brabus 700 Widestar. Помимо «сердечной» мощности, автомобиль получил уникальные заслонки Coming Home, которые глушат шум, исходящий из выхлопной трубы. Данное решение позволяет владельцу посещать самые тихие районы города и не тревожить жителей ревом турбин.

Дизайн нового Gelandewagen также получил отличие, среди которых новые бампера и арки колес, получившие расширение до десяти сантиметров. Также на капоте прибавились воздухозаборники, а на крыше разместились яркие светодиодные прожектора. 700 лошадиных сил дали возможность «зверю» разгоняться до 100 км/ч за 4,3 сек, а максимальная скорость достигает 240 км/ч, которая ограничивается электроникой.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:10

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