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Учёные: Разработали дешёвый способ создания марсианской почвы

Учёные нашли способ, как можно создать аналог марсианской почвы без больших материальных затрат. Уже установлена цена за килограмм и принимаются заказы.

Учёные: Разработали дешёвый способ создания марсианской почвы


Научные сотрудники Университета Центральной Флориды обнародовали результат своих многолетних усилий. Они рассказали и показали всему миру, что создали марсианскую почву, которая по своему составу ничем не уступает аналогу. Также они поделились рецептом создания марсианской земли и доказали, что материальные затраты вовсе не большие, поэтому и цена за килограмм вполне доступна.

Учёные: Разработали дешёвый способ создания марсианской почвы


Дэн Бритт, профессор физики и руководитель исследования рассказал, какие цели они преследовали, создавая этот рецепт: «Данное стимулирующее вещество выполняет очень важную роль в поиске ответа на вопрос: - можем ли мы вырастить еду на Марсе? Ведь мы не хотим прилететь туда, где почва не обладает плодородием. Наша исследовательская группа тщательно изучила химический состав почвы Марса. Я с полной уверенностью заявляю, что наш образец можно подвергать изменениям для получения грунта других планет».

Авторы марсианской «земной» почвы уже установили цену 20 долларов за килограмм и приняли первый заказ, поступивший от Космического центра Кенеди, который заказал полтонны.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:21

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