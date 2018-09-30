Учёные: Разработали дешёвый способ создания марсианской почвы

Научные сотрудники Университета Центральной Флориды обнародовали результат своих многолетних усилий. Они рассказали и показали всему миру, что создали марсианскую почву, которая по своему составу ничем не уступает аналогу. Также они поделились рецептом создания марсианской земли и доказали, что материальные затраты вовсе не большие, поэтому и цена за килограмм вполне доступна.Дэн Бритт, профессор физики и руководитель исследования рассказал, какие цели они преследовали, создавая этот рецепт: «Данное стимулирующее вещество выполняет очень важную роль в поиске ответа на вопрос: - можем ли мы вырастить еду на Марсе? Ведь мы не хотим прилететь туда, где почва не обладает плодородием. Наша исследовательская группа тщательно изучила химический состав почвы Марса. Я с полной уверенностью заявляю, что наш образец можно подвергать изменениям для получения грунта других планет».Авторы марсианской «земной» почвы уже установили цену 20 долларов за килограмм и приняли первый заказ, поступивший от Космического центра Кенеди, который заказал полтонны.