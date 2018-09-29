Победительница Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова получила уникальную скрипку Антониацци от Фонда Вячеслава Моше Кантора

Соревнования конкурса прошли в три этапа. В первом и втором туре участники представили сольные программы, а в третьем исполнили один из скрипичных концертов композиторов XIX–XX веков в сопровождении Национального симфонического оркестра Башкирии.Общая сумма призового фонда конкурса составила около 14 млн рублей. Победители конкурса получили редкие инструменты авторской работы известных мастеров.Завоевавшей первую премию 15-летняя Марии Дуэньяс из Испании досталась скрипка 1912 года работы известного итальянского мастера Риккардо Антониацци, которую он изготовил в последний год своей жизни, находясь на пике мастерства. Этот инструмент стоимостью 140 тысяч долларов (примерно 9,5 млн. рублей) был приобретён для победительницы Фондом Вячеслава Моше Кантора – известного мецената и общественного деятеля.Скрипка работы Антониацци прилетела в Уфу из США в сопровождении Джулии Рид – известного скрипичного мастера.Как отметил Владимир Спиваков, скрипка сейчас в идеальном состоянии. «Хочу поблагодарить Джулию Рид, которая прилетела из Нью-Йорка – я бы сказал, что она совершила подвиг, потому что полгода хранила инструмент в сейфе. Чтобы его не купили, она просто его спрятала – так поступают друзья», - добавил маэстро.Руке мастера Риккардо Антониацци (1853-1912) принадлежит большой ряд разнообразных моделей скрипок, выполненных, в основном, в жёлто-оранжевых, красных или тёмных тонах. Мастер использовал четыре различных авторских знака, а также инициалы «АР» в двойном круге, увенчанном крестом.Обладатель второй премии конкурса, россиянин Фёдор Безносиков, получил инструмент работы французского мастера Жюля Гранджона стоимостью 40 тыс. долларов, изготовленный в 1848 году. Специально для конкурса эту скрипку приобрёл уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов, друг Дмитрия Хворостовского. Данный инструмент был включён в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века».Третью скрипку работы современного российского мастера Игоря Улицкого стоимостью 20 тыс. долларов подарили Иссеи Курихара из Японии. Приобрёл её сам Владимир Спиваков. Он подчеркнул, что молодым музыкантам очень важно иметь собственный инструмент отличного качества – именно такие скрипки и получат победители конкурса.