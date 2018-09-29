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В Сети появились официальные рендеры кроссовера Chevrolet Orlando

В Сети опубликовали официальные изображения семейного кроссовера Chevrolet Orlando нового поколения. Автомобиль создан специально для китайского рынка, где и наладят его серийное производство.

В Сети появились официальные рендеры кроссовера Chevrolet Orlando


Chevrolet Orlando получил более привлекательный и яркий экстерьер, кроссовер построен на платформе Opel Zafira, в связи с этим изменились и габариты модели. Длина автомобиля теперь составляет 4 684 мм, а его колёсная база равна 2 796 мм. Покупателям будет доступна 5- и 7-местная модификация кроссовера, в салоне которого появится 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

В подкапотном пространстве автомобиля установлен турбированный двигатель объёмом 1,3 литра мощностью 163 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает 6-скоростная «механика» или «автомат». Максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/час. Для китайских клиентов кроссовер будет доступен по цене 120 тысяч юаней или 17 500 долларов.


 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:58

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