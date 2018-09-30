Эксперты определили 5 самых надежных электрокаров
Сотрудники журнала Consumer Reports и компания J.D. Power and Associates, основываясь на свои данные, смогли определить пятерку лучших и надежных электрокаров современности. Они представили топовую 5.
Итак, первое место заняла CHEVROLET BOLT EV, по версии Consumer Reports она набрала 4 балла из 5 возможных по надежности. Хотя данная модель появилась относительно недавно, она занимает прочное лидирующее место в топе. Стоимость новинки составит около 38 000 долларов.
На втором месте по результатам опроса журнала Consumer Reports обосновалась TESLA MODEL S. Она также получила 4 балла и 5, что является очень высоким уровнем надежности, за который придется выложить кругленькую сумму – почти 76000$.
Любопытно, что аналитическая компания JD Power на сегодняшний день не предоставила информацию о своем анализе вышеупомянутых электрокаров.
На третьем месте оказался NISSAN LEAF. Хотя он и является лидером среди электрических автомобилей, JD Power оценила его надежность всего в 3 балла из 5. А вот итоги опроса Consumer Reports показали, что автолюбители дали 4 балла из 5. Данная модель обойдется потенциальному покупателю почти в 31000 долларов.
Четвертое место занимает TESLA MODEL 3, который представлен как седан нового поколения и получил 3 балла из возможных 5. JD Power на сегодняшний день не подала никаких данных относительно надежности этой новинки. А стоимость составит чуть больше 50 000 долларов.
И последнее пятое место занял BMW i3. По результатам опросов Consumer Reports этот электрический автомобиль оценили в 3 балла из 5, также BMW i3 получил средние оценки по всем рейтинговым категориям. Аналитики из JD Power дали чуть больший балл (3,5). Стоимость составит почти 45 500 тыс. американских долларов.
Итак, первое место заняла CHEVROLET BOLT EV, по версии Consumer Reports она набрала 4 балла из 5 возможных по надежности. Хотя данная модель появилась относительно недавно, она занимает прочное лидирующее место в топе. Стоимость новинки составит около 38 000 долларов.
На втором месте по результатам опроса журнала Consumer Reports обосновалась TESLA MODEL S. Она также получила 4 балла и 5, что является очень высоким уровнем надежности, за который придется выложить кругленькую сумму – почти 76000$.
Любопытно, что аналитическая компания JD Power на сегодняшний день не предоставила информацию о своем анализе вышеупомянутых электрокаров.
На третьем месте оказался NISSAN LEAF. Хотя он и является лидером среди электрических автомобилей, JD Power оценила его надежность всего в 3 балла из 5. А вот итоги опроса Consumer Reports показали, что автолюбители дали 4 балла из 5. Данная модель обойдется потенциальному покупателю почти в 31000 долларов.
Четвертое место занимает TESLA MODEL 3, который представлен как седан нового поколения и получил 3 балла из возможных 5. JD Power на сегодняшний день не подала никаких данных относительно надежности этой новинки. А стоимость составит чуть больше 50 000 долларов.
И последнее пятое место занял BMW i3. По результатам опросов Consumer Reports этот электрический автомобиль оценили в 3 балла из 5, также BMW i3 получил средние оценки по всем рейтинговым категориям. Аналитики из JD Power дали чуть больший балл (3,5). Стоимость составит почти 45 500 тыс. американских долларов.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:01