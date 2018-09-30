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Эксперты определили 5 самых надежных электрокаров

Сотрудники журнала Consumer Reports и компания J.D. Power and Associates, основываясь на свои данные, смогли определить пятерку лучших и надежных электрокаров современности. Они представили топовую 5.

Эксперты определили 5 самых надежных электрокаров


Итак, первое место заняла CHEVROLET BOLT EV, по версии Consumer Reports она набрала 4 балла из 5 возможных по надежности. Хотя данная модель появилась относительно недавно, она занимает прочное лидирующее место в топе. Стоимость новинки составит около 38 000 долларов.

На втором месте по результатам опроса журнала Consumer Reports обосновалась TESLA MODEL S. Она также получила 4 балла и 5, что является очень высоким уровнем надежности, за который придется выложить кругленькую сумму – почти 76000$.

Любопытно, что аналитическая компания JD Power на сегодняшний день не предоставила информацию о своем анализе вышеупомянутых электрокаров.

На третьем месте оказался NISSAN LEAF. Хотя он и является лидером среди электрических автомобилей, JD Power оценила его надежность всего в 3 балла из 5. А вот итоги опроса Consumer Reports показали, что автолюбители дали 4 балла из 5. Данная модель обойдется потенциальному покупателю почти в 31000 долларов.

Четвертое место занимает TESLA MODEL 3, который представлен как седан нового поколения и получил 3 балла из возможных 5. JD Power на сегодняшний день не подала никаких данных относительно надежности этой новинки. А стоимость составит чуть больше 50 000 долларов.

И последнее пятое место занял BMW i3. По результатам опросов Consumer Reports этот электрический автомобиль оценили в 3 балла из 5, также BMW i3 получил средние оценки по всем рейтинговым категориям. Аналитики из JD Power дали чуть больший балл (3,5). Стоимость составит почти 45 500 тыс. американских долларов.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:01

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