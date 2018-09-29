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Эксперты выяснили, какие авто могут использовать бензин АИ-92

Эксперты выяснили во время исследований, какие из имеющихся на российском рынке авто могут использовать самый дешевый бензин АИ-92. Соответствующую работу проводил портал “РГ”.

Эксперты выяснили, какие авто могут использовать бензин АИ-92


Большинство производителей в последнее время отказываются от АИ-92, рекомендуя для заправки водителям использовать бензин АИ-95. Такую тактику выбрали Nissan, Renault, “АвтоВАЗ”, а также ряд прочих брендов. Так, рестайлинговую версию Lada Granta призывают заправлять именно АИ-95. Бензин АИ-92 упоминается только как “допустимый к использованию”. Бюджетные версии Renault после некоторых обновлений перешли на топливо АИ-95. При этом 92-ой производители разрешают использовать в случае с версиями Hunter и Рatriot от УАЗ.

Недорогое горючее можно использовать на версиях Mitsubishi Pajero, ASX, Outlander, Pajero Sport. АИ-92 поддерживает после обновления автомобиль Eclipse Cross. Также данное топливо допускается в случае с различными транспортными средствами производства Suzuki, а также Honda. АИ-92 разрешается в компаниях Hyundai, Kia, Ford, Chevrolet.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38

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