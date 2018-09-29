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Ученые обнаружили в Млечном Пути группу аномальных звезд-изгоев

Ученые озадачены обнаружением в Млечном Пути группы изгоев-звезд, которые ведут себя необъяснимым образом. Научное издание Space сообщило о доводах астрономов.

Ученые обнаружили в Млечном Пути группу аномальных звезд-изгоев


Галактика имеет достаточно бурное прошлое, ведя космические бесконечные игры межзвездного «перетягивания каната» с ближайшими соседями, не всегда побеждая в этом сражении. Одна такая встреча закончилась космическим «ранением» в диске Млечного пути, которое не зажило полностью даже через 300 миллионов лет.

Это нарушение некой целостности видно в кластере из нескольких миллионов звезд, которые не ведут себя так, как должны. Мало того, эти пострадавшие небесные тела также вращаются вокруг друг друга в шаткой спирали, которая становилась все более запутанной.

«Мы наблюдали за этими звездными скоплениями с различной морфологией. Эти субструктуры позволяют нам сделать вывод о том, что диск нашей Галактики подвергся значительному гравитационному возмущению», - отмечает научный сотрудник Института наук космоса (ICCUB) Тереза Антоя.


В результате дальнейшего изучения группа ученых заметила, что одно скопление звезд в галактическом диске кардинальным образом отличается по поведению от межзвездных соседей, что поразило астрономов.

Ученые обнаружили в Млечном Пути группу аномальных звезд-изгоев


Чтобы понять зафиксированный факт, эксперты использовали данные скорости и положения 6 миллионов звезд. Их модели показали, что возмущение, которое колебалось на орбитах этих небесных тел, скорее всего, произошло между 300 миллионами и 900 миллионами лет назад.

Вероятным объяснением является то, что меньшая спутниковая Галактика, проходящая мимо Млечного Пути когда-то в этот период, и значительная гравитация посетителя случайным образом повлияли на звезды, сделав их изгоями.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:09

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