Китайский регулятор TENAA опубликовал живые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus

Согласно ожиданиям, новую современную модель Nokia 7.1 Plus представят уже в ближайшее время. Стоит отметить, что картинки, опубликованные популярным китайским регулятором TENAA, повторяют живые снимки из прочих сетевых утечек. При этом не наблюдается выреза вверху экрана.В свою очередь на тыльной панели версии Nokia 7.1 Plus имеется вертикальный блок основной камеры, который строго оформлен. Под ним располагается дактилоскопический датчик с удобным акцентированным кольцом. Очень хорошо просматривается боковая металлическая рамка.