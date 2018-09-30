Китайский регулятор TENAA опубликовал живые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
Китайским регулятором TENAA были опубликованы живые фотографии смартфона версии Nokia 7.1 Plus. Из снимков следует, что верхняя часть экрана устройства не имеет выреза.
Согласно ожиданиям, новую современную модель Nokia 7.1 Plus представят уже в ближайшее время. Стоит отметить, что картинки, опубликованные популярным китайским регулятором TENAA, повторяют живые снимки из прочих сетевых утечек. При этом не наблюдается выреза вверху экрана.
В свою очередь на тыльной панели версии Nokia 7.1 Plus имеется вертикальный блок основной камеры, который строго оформлен. Под ним располагается дактилоскопический датчик с удобным акцентированным кольцом. Очень хорошо просматривается боковая металлическая рамка.
Согласно ожиданиям, новую современную модель Nokia 7.1 Plus представят уже в ближайшее время. Стоит отметить, что картинки, опубликованные популярным китайским регулятором TENAA, повторяют живые снимки из прочих сетевых утечек. При этом не наблюдается выреза вверху экрана.
В свою очередь на тыльной панели версии Nokia 7.1 Plus имеется вертикальный блок основной камеры, который строго оформлен. Под ним располагается дактилоскопический датчик с удобным акцентированным кольцом. Очень хорошо просматривается боковая металлическая рамка.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:41