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Китайский регулятор TENAA опубликовал живые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus

Китайским регулятором TENAA были опубликованы живые фотографии смартфона версии Nokia 7.1 Plus. Из снимков следует, что верхняя часть экрана устройства не имеет выреза.

Китайский регулятор TENAA опубликовал живые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus


Согласно ожиданиям, новую современную модель Nokia 7.1 Plus представят уже в ближайшее время. Стоит отметить, что картинки, опубликованные популярным китайским регулятором TENAA, повторяют живые снимки из прочих сетевых утечек. При этом не наблюдается выреза вверху экрана.

Китайский регулятор TENAA опубликовал живые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus


В свою очередь на тыльной панели версии Nokia 7.1 Plus имеется вертикальный блок основной камеры, который строго оформлен. Под ним располагается дактилоскопический датчик с удобным акцентированным кольцом. Очень хорошо просматривается боковая металлическая рамка.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:41

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