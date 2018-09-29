Фото - не проблема: Составлен рейтинг смартфонов 2018 года с лучшей камерой

Apple iPhone X 64GBДанное устройство поступило в продажу в минувшем году, однако до сих пор имеет актуальность благодаря камере. Стоимость iPhone X в России составляет порядка 68 тысяч рублей в вариации с 64 гигабайтами постоянной памяти. В свое время он стал инновационным благодаря технологии распознавания лица пользователя, которая за год сильно развилась и появилась почти во всех китайских смартфонах флагманского сегмента. В нем также улучшилась диафрагма с f/2.8 до f/2.4, что дало возможность делать еще более качественные снимки. Из-за разделительной способности и качественной системы подстройки баланса белого портал Dxomark поставил iPhone X самый высокий балл. Стоит отметить, что смартфон отличается и хорошей производительностью благодаря процессору Apple A11. В целом, устройство делает отличные снимки и может их легко обрабатывать, ввиду чего занимает пятое место в рейтинге лучших приборов с камерой, имеющихся в продаже в 2018 году.Samsung Galaxy S9+ 64GBДанное устройство на массе форумов и рейтингов получило высокие баллы благодаря камере с двумя объективами. Корейские разработчики снабдили смартфон современным сенсором, который считывает не только очертания изображения, но и его трехмерное позиционирование. При светосиле f/2.4 устройство может делать качественные снимки даже при незначительном освещении. Один сенсор на нем широкоугольный, второй - телеобъектив. Это позволяет комбинировать изображения и выводит один отличный результат. Также смартфон отличается от аналогов возможностью делать видеозаписи с частотой в 960 кадров в секунду. Фронтальная камера на смартфоне получила разрешение в 9 мегапикселей. Dxomark выставил камере Samsung Galaxy S9+ средний балл 99. По мнению экспертов, данный смартфон полностью соответствует требованиям современного пользователя, ввиду чего считается одним из лучший в линейке, в первую очередь из-за камеры высокого качества.Xiaomi Mi 8 6/128GBКитайская компания давно начала удивлять пользователей современными технологиями, использованными в смартфонах. Сразу после премьеры iPhone X устройства от бренда начали получать датчики считывания лица, разработанные по упрощенной технологии. Среди особенностей смартфона, оказавшегося в рейтинге, стоит выделить наличие аккумулятора на 3,4 тысячи миллиампер часов, который дает возможность использовать устройство длительное время без подзарядки. Также флагман получил двойную камеру с разрешением каждого объектива в 12 мегапикселей. . Основной модуль Sony IMX363 с диафрагмой F/1.8, второй модуль Samsung S5K3M3 с диафрагмой F/2.4.Также разработчики применили технологию оптической стабилизации изображений на 4 оси, которая применяется только брендом Xiaomi. Фронтальная камера с модулем Samsung S5K3T1 c разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2.0 также отлично справляется с заявленным функционалом.Huawei P20В России смартфон можно приобрести по стоимости в 39 тысяч рублей в базовой вариации. По характеристикам он имеет массу сходств с iPhone X, однако располагает еще более современной и мощной камерой. При емкости аккумулятора в 3,4 тысячи миллиампер часов устройство отлично справляется со всеми поставленными задачами. Также в обработке снимков принимает участие и графический ускоритель Mali-G72 MP12, обеспечивающий бесперебойную работу утилит в режиме реального времени. Фронтальная камера на 24 мегапикселя оснащена широкоугольной оптикой и подойдет для групповых селфи. Телефон получил массу положительных отзывов, ввиду чего считается лучшим в своем роде.Huawei P20 ProДанный смартфон заслуженно стал лидером рейтинга благодаря качественной камере. Приобрести его в России можно за 53 тысячи рублей. Среди его особенностей стоит выделить основную камеру на 40 мегапикселей, которая обладает встроенной системой зумирования и стабилизации. Также имеется четырехмерная фокусировка, делающая снимки максимально качественными. DxOMark признал камеру Huawei P20 Pro лучшей в мире, она получила общий балл 109. В целом, прибор считается одной из главных новинок текущего года, обладающих отличной камерой.