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В Южной Африке обнаженного педофила схватили во время изнасилования шестилетней девочки

В Южной Африке в Претории посетители местного ресторана вломились в туалет, где педофил изнасиловал девочку. Малышке было шесть лет.

В Южной Африке обнаженного педофила схватили во время изнасилования шестилетней девочки


Имеются данные, что педофил за своей жертвой наблюдал на игровой площадке. Затем он отвел ребёнка в туалет, где заперся с ним. Мать в скором времени заметила исчезновение девочки. Сотрудники ресторана помогали женщине искать её дочь. В итоге они услышали подозрительные звуки, доносившиеся из запертого туалета. Они взломали дверь, а также обнаружили обнаженного мужчину с ребёнком, который истекал кровью. Педофил перед взволнованной толпой начал отрицать свою вину, но всё же не смог никого убедить, что не причастен к данному преступлению.

Родственники девочки, а также прочие посетители пытались атаковать насильника. В настоящее время данным делом занимаются сотрудники полиции.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:53

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