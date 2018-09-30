Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова готовит младшего сына к операции

Экстрасенс прошедшим летом посещала клинику в Германии для очередного медицинского осмотра. Она опасается, что в её лёгких опять образуется опухоль.Сегодня стало известно, что оперативное вмешательство придётся делать не ей, а её младшему сыну, которому поставили диагноз – разращение носоглоточной миндалины (аденоиды). Кузнецова поделилась своими переживаниями и рассказала, что с детства знакома с этим недугом, и знает как проходит операция под простой местной лидокаиновой анестезией. Экстрасенс уверена, что технологии не стоят на месте и теперь удаление проводят под качественным общим наркозом. Поэтому у её младшего сына всё пройдёт более безболезненно, и она спокойна за своего ребёнка.Экстрасенс Николь Кузнецова не афиширует свою личную жизнь и об отце её двух сыновей никто ничего не знает. Известно точно, что старший сын является наследником экстрасенсорных способностей.