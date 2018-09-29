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Lifan X50 возглавил ТОП-10 наиболее популярных в России китайских SUV

В рамках проведения маркетингового исследования выяснилось, что граждане России чаще всего покупают внедорожники и кроссоверы китайской марки Lifan. Как оказалось, возглавил ТОП-10 наиболее востребованных китайских SUV кроссовер Lifan X50.

Lifan X50 возглавил ТОП-10 наиболее популярных в России китайских SUV


На основании данных по продажам китайских авто за восемь месяцев 2018 года маркетологам удалось выяснить, что россияне чаще всего останавливают свой выбор на авто марки Lifan. Его продажи за период с января по август текущего года составили 1935 единиц, что на 15 % меньше. На втором месте расположился Lifan X60 с отметкой в 1816 реализованных авто, что на 53 % меньше.

Третье место занял новый Lifan X70. Его реализация достигла 1614 экземпляров. Известно, что этот внедорожник является новым поколением Lifan X60, и сейчас обе генерации модели предложены в России одновременно.

Четвертое место досталось кроссоверу Lifan Myway, продажи которого достигли отметки в 1603 единицы. Пятерку лидеров замыкает Chery Tigo, который был продан в количестве 1541 штука, что меньше на 19,6 %.

Далее вторую пятерку ТОП-10 наиболее востребованных китайских SUV в России заняли: Zotye T600 (1383 ед., +255,5%), Chery T21 (1345 ед., +51,6%), DW Hower H3 (1302 шт.), Haval H6 (1032 ед., +21,8%), Changan CS35 (975 ед., +36,75%) соответственно.


 
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Авто
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 16:41

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