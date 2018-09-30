Mercedes представил тизер нового автомобиля B-class

Официальная презентация нового авто B-class состоится уже совсем скоро на Парижском автосалоне 2018. Однако, в сети появляются фотографии внутренней части новинки. Большее внимание авторы производства уделили на расширенное пространство грузовой части, которую обеспечивает технология компактного складывания заднего ряда сидений. Также в обновленный автокар установили панель с приборами, которые ранее получила линейка А-class.Линейка B-class лучший выбор для семей, которые много путешествуют, его просторный салон без лишних деталей обеспечит комфорт всем пассажирам.