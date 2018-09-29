В Буэнос-Айресе в небе сняли НЛО с хвостом

Над столицей Аргентины появился неизвестный объект, который летел, горя сильным огненным шлейфом. Учёные всё чаще стали фиксировать появление неопознанных летающих объектов над Южной Америкой. Они не могут пока пояснить, почему данный континент привлекает пришельцев. В свою очередь деятельность инопланетян изучить очень трудно, потому что их технологии не дают возможности людям следить за ними. По неустановленным причинам инопланетные корабли иногда попадают в поле зрения людей и камер. Очередным таким НЛО стал "огненный дракон", который появился в небе над Буэнос-Айресом. Несколько минут данный объект парил над городом. При этом все желающие могли рассмотреть шлейф из огня, который оставлял летающий аппарат. Затем он разделился на 2 части, а также начал терять яркость.В свою очередь пользователи YouTube не смогли разобрать, что именно было на кадрах выложенного видео. Многие утверждают, что речь идёт в данном случае об инопланетном вторжении, а также химических следах от двигателей космического корабля представителей внеземных цивилизаций. Пока никто не смог доказать природное, естественное, происхождение явления, а также назвать его деянием рук человека.