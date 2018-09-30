Razer Phone 2 продемонстрировал свой дизайн на пресс-рендере
В Сети опубликован пресс-рендер смартфона Razer Phone 2, показывающий изменения в данной модели. Презентацию производители наметили на 10 октября.
На фотографиях видно, что существенных изменений в дизайне смартфон Razer Phone 2 в себе не несёт. Но некоторое новшество всё-таки есть. Поменялось месторасположение модулей камеры, они теперь заняли место в центре, а между ними встроена светодиодная вспышка.
Сам логотип смартфона Razer Phone 2, скорее всего, будет подсвечиваться RGB-подсветкой.
На фотографиях видно, что существенных изменений в дизайне смартфон Razer Phone 2 в себе не несёт. Но некоторое новшество всё-таки есть. Поменялось месторасположение модулей камеры, они теперь заняли место в центре, а между ними встроена светодиодная вспышка.
Сам логотип смартфона Razer Phone 2, скорее всего, будет подсвечиваться RGB-подсветкой.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 03:31