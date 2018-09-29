По Сыктывкару разгуливал голый мужчина
По городу Сыктывкару 28 сентября разгуливал совершенно голый мужчина. Очевидцы запечатлели нудиста на камеру и выложили фотографию в Сеть.
Местная жительница случайно выглянула в окно и увидела странное зрелище, на улице гулял обнажённый мужчина. Женщина решила запечатлеть происходящее на камеру своего телефона. Что интересно, инцидент произошел неподалёку от здания Сыктывкарского суда.
По словам очевидцев, голый мужчина прогулялся по кругу, после чего направился в сторону жилого сектора по улице Советской.
Местная жительница случайно выглянула в окно и увидела странное зрелище, на улице гулял обнажённый мужчина. Женщина решила запечатлеть происходящее на камеру своего телефона. Что интересно, инцидент произошел неподалёку от здания Сыктывкарского суда.
По словам очевидцев, голый мужчина прогулялся по кругу, после чего направился в сторону жилого сектора по улице Советской.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:05