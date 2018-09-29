По Сыктывкару разгуливал голый мужчина

Местная жительница случайно выглянула в окно и увидела странное зрелище, на улице гулял обнажённый мужчина. Женщина решила запечатлеть происходящее на камеру своего телефона. Что интересно, инцидент произошел неподалёку от здания Сыктывкарского суда.По словам очевидцев, голый мужчина прогулялся по кругу, после чего направился в сторону жилого сектора по улице Советской.