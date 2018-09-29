Очевидцы: Пришельцы заправляют корабли в местах ядерной энергетики

О том, что инопланетные корабли заправляются в местах ядерной энергетики, рассказали уфологи, которые собрали данные о наблюдении за НЛО возле объектов с радиационным излучением. Впервые корабль пришельцев увидели неподалеку от лаборатории США, в которой конструировалась бомба, а позднее инопланетные гости бывали в местах добычи урана и возле электростанций. Уфологи предположили, что таким образом гуманоиды дозаправляют свои космические судна либо заинтересованы в земных ресурсах, добываемых человеком.Однако подобной гипотезе есть противоречие. По словам специалистов, внеземная раса впервые побывала на Земле более 10 тысяч лет назад и была знакома с шумерами.Упоминание о загадочных гостях из другого мира можно найти в хрониках царства, где автор сообщает об аппаратах, которые опустились под земную поверхность и увезли с собой какой-то «серебристый порошок». Не исключается версия и о том, что гуманоиды могут изучать то, насколько человек зашел в своей научной деятельности.