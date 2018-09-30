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Стали известны новые подробности о смарт часах Huawei Watch GT

В сети Интернет просочилась информация о свежих подробностях новинки от компании Huawei «умных» часах Watch GT. Предположительно, дата выхода новинки совпадет с выходом двух флагманов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Стали известны новые подробности о смарт часах Huawei Watch GT


Не так давно смарт часы Huawei Watch GT успешно прошли сертификацию в федеральной комиссии связи (FCC). На сегодняшний день в сети появилась информация о постерах с рекламой данного гаджета. Если верить слухам и просочившейся информации, то новинка Watch GT получит пакет приложений, которые предназначены для людей, активно занимающихся спортом.

Далее - 14 дней работы при условии всех включенных функциях приложений, обеспечит батарея с объемом в 410 мАч, NFC-модуль упростит безналичный расчет в магазинах и других заведениях. Также умные часы получат OLED-дисплей с разрешением 390 на 390 точек, производительность и скорость работы всех встроенных программ обеспечит чипсет Snapdragon Wear 3100 от Qualcomm.

Есть предположение, что Watch GT представят на официальной презентации двух топовых флагманов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, 16 октября в столице Англии.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:31

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