Geely Emgrand GT в 2019 году в России заменят более дорогой моделью Emgrand GE

Продажи гибридной Emgrand GE стартуют во второй половине следующего года. Авто показали на презентации во время прошедшего автосалона. Будущая новинка, по сути, выступает электрифицированной версией Emgrand GT. Авто отличается дизайном и силовой установкой. Версия в Китае поступила уже в продажу от 120 тыс юаней (1,15 млн руб.). В РФ авто будет стоить дороже. В Китае топовая вариация расценивается от 166 800 юаней (1,6 млн руб.). Модель оснащается бензиновым трёхцилиндровым полуторалитровым турбомотором на 179 л.с. С ним на пару будет работать электродвигатель на 82 л.с. На электротяге запас хода авто составляет 60 км. В смешанном цикле расход в среднем составляет 1,6 л бензина на 100 километров.Стоит отметить, что Geely постоянно обновляет модельную линейку на территории России. Компания привезла уже на российский авторынок обновленный седан версии Emgrand 7. Его производство наладили в Белоруссии.