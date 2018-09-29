АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Geely Emgrand GT в 2019 году в России заменят более дорогой моделью Emgrand GE

Флагманский седан версии Geely Emgrand GT заменят в 2019 году в России более дорогой моделью Emgrand GE. Причиной замены является замена на современную более передовую модель, слабые продажи версии, появление в КНР новых моделей.

Geely Emgrand GT в 2019 году в России заменят более дорогой моделью Emgrand GE


Продажи гибридной Emgrand GE стартуют во второй половине следующего года. Авто показали на презентации во время прошедшего автосалона. Будущая новинка, по сути, выступает электрифицированной версией Emgrand GT. Авто отличается дизайном и силовой установкой. Версия в Китае поступила уже в продажу от 120 тыс юаней (1,15 млн руб.). В РФ авто будет стоить дороже. В Китае топовая вариация расценивается от 166 800 юаней (1,6 млн руб.). Модель оснащается бензиновым трёхцилиндровым полуторалитровым турбомотором на 179 л.с. С ним на пару будет работать электродвигатель на 82 л.с. На электротяге запас хода авто составляет 60 км. В смешанном цикле расход в среднем составляет 1,6 л бензина на 100 километров.

Стоит отметить, что Geely постоянно обновляет модельную линейку на территории России. Компания привезла уже на российский авторынок обновленный седан версии Emgrand 7. Его производство наладили в Белоруссии.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные выяснили, как образуются холестериновые
Geely Emgrand GT в 2019 году в России заменят
Очевидцы: Пришельцы заправляют корабли в местах
Сотрудники Microsoft раскрыли подробности
«И тут появляется Папа Пиг»: Сергей Жуков
Электрокар Honda Urban EV получит серийную версию
Эксперты рассказали, зачем люди ищут идеальное
Ани Лорак в Instagram показала свой юбилейный
«Королева сезона»: Медики установили самый
Ольга Ефремова рассказала в Instagram, что
Эксперты: Xiaomi POCO F1 станет лучшим смартфоном
Ученые: Ежедневное употребление 0,5 литра пива
Уфологи: Нибиру начала опасное воздействие на
В Великобритании пара занялась сексом в ТЦ и
В Сети появились официальные рендеры кроссовера
Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но
Вера Брежнева развеселила подписчиков фотошопом с
Прокаченный до 700 «лошадей» внедорожник
Мужа Сати Казановой назвали альфонсом
Эксперты выяснили, какие авто могут использовать
Эксперты: Травяной чай с мелиссой помогает
Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5
Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с
Lifan X50 возглавил ТОП-10 наиболее популярных в
Победительница Международного конкурса скрипачей
Холдинг S8 Capital формирует мощную команду
Фото - не проблема: Составлен рейтинг смартфонов
Ученые обнаружили в Млечном Пути группу
В Южной Африке обнаженного педофила схватили во
Просмотреть все новости