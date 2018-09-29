Сотрудники Microsoft раскрыли подробности масштабного обновления Windows 10

Последнее обновление Windows 10 проходило весной текущего года, а о новой переработке пользователи узнали лишь в начале сентября. Перед тем, как представить новую версию операционной системы в начале октября, компания Microsoft решила раскрыть подробности новых дополнений. Одной из ключевых особенностей ОС станет обновленный буфер обмена, с помощью которого юзеры смогут передавать данные между устройствами. Благодаря облачным технологиям доступ к информации будет доступен с новой скоростью. Сотрудники Microsoft отмечают, что пользователи смогут получить доступ к новым возможностям буфера обмена, просто нажав комбинацию клавиш «WIN+V».По словам разработчиков, пользователи давно просили изменить тему «Проводника», потому в новом обновлении ОС он будет иметь возможность настройки на темный фон. На текущий момент официальная дата презентации Windows 10 неизвестна.