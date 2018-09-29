"Он ждал её 30 лет": Александр Серов расплакался на телешоу "Привет, Андрей!"

От приготовленного телеведущим сюрприза Александр Серов расплакался. Пока имя гостьи остаётся в тайне. Однако организатор данной неожиданной встречи пообещал артисту, что всё в итоге будет хорошо. У кумира девяностых остались не особо хорошие впечатления от прошлого посещения данной студии. Тогда произошёл скандал между Дарьей Друзьяк и Александром Серовым. Она обвинила знаменитость перед миллионами телезрителей в домогательствах.Андрей Малахов заявил, что в этот раз Александр Серов перед публикой предстанет в абсолютно другом образе. Он вынужден будет бороться с эмоциями, так как в этот раз он встретит дорогого человека, с которым певца разлучило время.