"Он ждал её 30 лет": Александр Серов расплакался на телешоу "Привет, Андрей!"
Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск телешоу "Привет, Андрей!", где снова взял участие Александр Серов. В свою очередь артист встретится с женщиной, которую ждал 30 лет.
От приготовленного телеведущим сюрприза Александр Серов расплакался. Пока имя гостьи остаётся в тайне. Однако организатор данной неожиданной встречи пообещал артисту, что всё в итоге будет хорошо. У кумира девяностых остались не особо хорошие впечатления от прошлого посещения данной студии. Тогда произошёл скандал между Дарьей Друзьяк и Александром Серовым. Она обвинила знаменитость перед миллионами телезрителей в домогательствах.
Андрей Малахов заявил, что в этот раз Александр Серов перед публикой предстанет в абсолютно другом образе. Он вынужден будет бороться с эмоциями, так как в этот раз он встретит дорогого человека, с которым певца разлучило время.
От приготовленного телеведущим сюрприза Александр Серов расплакался. Пока имя гостьи остаётся в тайне. Однако организатор данной неожиданной встречи пообещал артисту, что всё в итоге будет хорошо. У кумира девяностых остались не особо хорошие впечатления от прошлого посещения данной студии. Тогда произошёл скандал между Дарьей Друзьяк и Александром Серовым. Она обвинила знаменитость перед миллионами телезрителей в домогательствах.
Андрей Малахов заявил, что в этот раз Александр Серов перед публикой предстанет в абсолютно другом образе. Он вынужден будет бороться с эмоциями, так как в этот раз он встретит дорогого человека, с которым певца разлучило время.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49