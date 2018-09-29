АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но прошлое изменить нельзя
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

«Королева сезона»: Медики установили самый полезный овощ осени

Медики установили самый полезный овощ осени для укрепления сердечно-сосудистой системы. В этом году «Королевой сезона» стала тыква.

«Королева сезона»: Медики установили самый полезный овощ осени


По результатам исследований в тыкве содержатся самые важные для организма человека микро- и макроэлементы. Главным преимуществом этой осенней красавицы является большое содержание железа. Этот микроэлемент таблицы Менделеева благотворно влияет на эластичность сосудов и в целом на работу сердечной мышцы, также он активно борется против анемии и атеросклероза.

Сок тыквы благодаря наличию витаминов и макроэлемента калия, обладает противоотёчным действием, приводит работу кишечника в норму. Самым главным показателем считают медики то, что сок овоща нормализует работу желчного пузыря, для профилактики возникновение таких заболеваний как: холицестит, гепатит, нарушение кровообращения, гипертонию.

Принимая в пищу мякоть тыквы нормализуется холестерин, улучшится зрение, организм постепенно будет избавляться от шлаков. Да и своим солнечным цветом она поднимает настроение, превращая пасмурную осень в яркий денёк. Так что не зря медики называют тыкву «Королевой сезона».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак в Instagram показала свой юбилейный
«Королева сезона»: Медики установили самый
Ольга Ефремова рассказала в Instagram, что
Эксперты: Xiaomi POCO F1 станет лучшим смартфоном
Ученые: Ежедневное употребление 0,5 литра пива
Уфологи: Нибиру начала опасное воздействие на
В Великобритании пара занялась сексом в ТЦ и
В Сети появились официальные рендеры кроссовера
Тимати продемонстрировал сложный трюк с дельфином
Эксперты: Путешествие во времени возможно, но
Вера Брежнева развеселила подписчиков фотошопом с
Прокаченный до 700 «лошадей» внедорожник
Мужа Сати Казановой назвали альфонсом
Эксперты выяснили, какие авто могут использовать
Эксперты: Травяной чай с мелиссой помогает
Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5
Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с
Lifan X50 возглавил ТОП-10 наиболее популярных в
Победительница Международного конкурса скрипачей
Холдинг S8 Capital формирует мощную команду
Фото - не проблема: Составлен рейтинг смартфонов
Ученые обнаружили в Млечном Пути группу
В Южной Африке обнаженного педофила схватили во
В Буэнос-Айресе в небе сняли НЛО с хвостом
Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото
По Сыктывкару разгуливал голый мужчина
"Он ждал её 30 лет": Александр Серов расплакался
Уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе новые артефакты
Аналитик: Новые iPhone от Apple получат невидимые
Появились подробности о новом внедорожнике "Тигр"
Просмотреть все новости