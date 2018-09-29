«Королева сезона»: Медики установили самый полезный овощ осени

По результатам исследований в тыкве содержатся самые важные для организма человека микро- и макроэлементы. Главным преимуществом этой осенней красавицы является большое содержание железа. Этот микроэлемент таблицы Менделеева благотворно влияет на эластичность сосудов и в целом на работу сердечной мышцы, также он активно борется против анемии и атеросклероза.Сок тыквы благодаря наличию витаминов и макроэлемента калия, обладает противоотёчным действием, приводит работу кишечника в норму. Самым главным показателем считают медики то, что сок овоща нормализует работу желчного пузыря, для профилактики возникновение таких заболеваний как: холицестит, гепатит, нарушение кровообращения, гипертонию.Принимая в пищу мякоть тыквы нормализуется холестерин, улучшится зрение, организм постепенно будет избавляться от шлаков. Да и своим солнечным цветом она поднимает настроение, превращая пасмурную осень в яркий денёк. Так что не зря медики называют тыкву «Королевой сезона».