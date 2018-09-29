Ани Лорак в Instagram показала свой юбилейный торт от Рената Агзамова

Накануне артистка отметила 40 день рождения, на своей странице в социальной сети она продемонстрировала фотографию с праздничным десертом, который назвала произведением искусства. На этот раз кондитер Ренат Агзамов сделал многоярусный торт с хрустальными подсвечниками. На лицевой стороне кулинарного шедевра была надпись «DIVA» в честь одноимённого шоу именинницы.Подписчики певицы пришли в восторг от такого торта, однако в комментариях отметили, что главным украшением праздника является именинница. В настоящее время публикация Ани Лорак набрала более 52 тысяч «лайков».