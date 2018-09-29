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Эксперты рассказали, зачем люди ищут идеальное фото для публикации в Instagram

Эксперты рассказали, почему многие пользователи Сети желают отыскать идеальную фотографию для публикации её в Instagram. Данная информация передана порталом Scientific American.

Эксперты рассказали, зачем люди ищут идеальное фото для публикации в Instagram


Пользователи Instagram отличаются от прочих людей высококонкурентным контентом. Речь идёт частично об инструментах для редактирования снимков, благодаря которым каждый может создавать кадры, которые в свою очередь выглядят “идеальными”. Например, случайная улица может казаться экзотическим местом, приготовленная дома пища - обедом из ресторана. Сопроводив пост правильным заголовком, пользователь может получить большое количество “лайков” и массу подписчиков. Это всё делают ради статуса “Instafamous”, чтобы стать настоящей звездой площадки. Но для этого требуется не меньше десятка удачных кадров.

По мнению эксперта Элиса Марвика, Instagram является простым способом получить больше внимания, а также славы. Изображений достаточно для привлечения внимания публики. Эмулируя или обрамляя символы существующей культуры знаменитостей (гламурные селфи, а также бренды высокого профиля) пользователям предоставляется возможность претендовать на место в рамках этого рынка.

Через Instagram можно также создавать ощущение довольно большой близости со своим кумиром, оставляя в данном случае комментарии, “лайки”, осуществляя просмотр личных постов и обращений. Звезды, отвечая на внимание фолловеров, только усиливают свое влияние. Популярным брендам, начинающим предпринимателям связь с известными личностями помогает в укреплении собственных позиций, привлечении аудитории. Удачный пост в соцсети позволяет людям найти единомышленников, повысить самооценку.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01

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