Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5 модулями

Представители компании Nokia пока не торопятся с объявлением точной даты выхода нового топового смартфона Nokia 9 и раскрытием его характеристик. Однако многочисленные утечки утверждают, что гаджет должен быть официально представлен широкой публике до конца текущего года, и получит основную камеру с 5 модулями, которая создана с помощью современной технологии Light.Относительно «начинки», то неофициальные источники утверждают, что Nokia 9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie, чипсет получит Snapdragon 845 от Qualcomm. Дисплей будет с диагональю 6, 18 дюйма, с возможностью видеозаписи в 4к формате, объем батареи составит 3400 мАч.