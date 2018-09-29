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Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5 модулями

Финская компания Nokia Corporation готовится к выпуску нового смартфона под названием Nokia 9, у которого по слухам будет установлена камера с несколькими модулями, а точнее с 5. Дата выхода новинки пока неизвестна.

Новый смартфон Nokia 9 может получить камеру с 5 модулями


Представители компании Nokia пока не торопятся с объявлением точной даты выхода нового топового смартфона Nokia 9 и раскрытием его характеристик. Однако многочисленные утечки утверждают, что гаджет должен быть официально представлен широкой публике до конца текущего года, и получит основную камеру с 5 модулями, которая создана с помощью современной технологии Light.

Относительно «начинки», то неофициальные источники утверждают, что Nokia 9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie, чипсет получит Snapdragon 845 от Qualcomm. Дисплей будет с диагональю 6, 18 дюйма, с возможностью видеозаписи в 4к формате, объем батареи составит 3400 мАч.


 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:06

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