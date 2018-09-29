«И тут появляется Папа Пиг»: Сергей Жуков повеселил подписчиков свиным пяточком
Сергей Жуков получил более 25 тысяч лайков за опубликованное в Instagram фото со свиным пяточком. Снимок получился весёлым и вызывает умиление у подписчиков певца.
«Я каждое утро прихожу на кухню со словами «И тут появляется Папа Пиг», где мои три поросёнка?» - написал под фотографией Сергей Жуков. Таким весёлым образом известный артист внимательно наблюдает за поведением своих подрастающих деток.
Поклонники знаменитого артиста остались довольны фотографией, на которой Жуков пьёт из чашки с пяточком на дне. Снимок получился весёлым и вызывает умиление. Фанаты ценят высокий юмор артиста, оставляют добрые комментарии, благодарят за прекрасное настроение с самого утра, и желают всего наилучшего его семье.
«Папе Пигу» всего за пару часов, после публикации фото, поставили более 25 тысяч лайков.
«Я каждое утро прихожу на кухню со словами «И тут появляется Папа Пиг», где мои три поросёнка?» - написал под фотографией Сергей Жуков. Таким весёлым образом известный артист внимательно наблюдает за поведением своих подрастающих деток.
Поклонники знаменитого артиста остались довольны фотографией, на которой Жуков пьёт из чашки с пяточком на дне. Снимок получился весёлым и вызывает умиление. Фанаты ценят высокий юмор артиста, оставляют добрые комментарии, благодарят за прекрасное настроение с самого утра, и желают всего наилучшего его семье.
«Папе Пигу» всего за пару часов, после публикации фото, поставили более 25 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:01