«И тут появляется Папа Пиг»: Сергей Жуков повеселил подписчиков свиным пяточком

«Я каждое утро прихожу на кухню со словами «И тут появляется Папа Пиг», где мои три поросёнка?» - написал под фотографией Сергей Жуков. Таким весёлым образом известный артист внимательно наблюдает за поведением своих подрастающих деток.Поклонники знаменитого артиста остались довольны фотографией, на которой Жуков пьёт из чашки с пяточком на дне. Снимок получился весёлым и вызывает умиление. Фанаты ценят высокий юмор артиста, оставляют добрые комментарии, благодарят за прекрасное настроение с самого утра, и желают всего наилучшего его семье.«Папе Пигу» всего за пару часов, после публикации фото, поставили более 25 тысяч лайков.