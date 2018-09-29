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«И тут появляется Папа Пиг»: Сергей Жуков повеселил подписчиков свиным пяточком

Сергей Жуков получил более 25 тысяч лайков за опубликованное в Instagram фото со свиным пяточком. Снимок получился весёлым и вызывает умиление у подписчиков певца.

«И тут появляется Папа Пиг»: Сергей Жуков повеселил подписчиков свиным пяточком


«Я каждое утро прихожу на кухню со словами «И тут появляется Папа Пиг», где мои три поросёнка?» - написал под фотографией Сергей Жуков. Таким весёлым образом известный артист внимательно наблюдает за поведением своих подрастающих деток.

Поклонники знаменитого артиста остались довольны фотографией, на которой Жуков пьёт из чашки с пяточком на дне. Снимок получился весёлым и вызывает умиление. Фанаты ценят высокий юмор артиста, оставляют добрые комментарии, благодарят за прекрасное настроение с самого утра, и желают всего наилучшего его семье.

«Папе Пигу» всего за пару часов, после публикации фото, поставили более 25 тысяч лайков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:01

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