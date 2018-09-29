Появились подробности о новом внедорожнике "Тигр"

Местным военным не понравились американские "Хаммеры". Представители ОАЭ решили обратиться на ГАЗ, где из существующих компонентов за год согласились создать армейское авто. Первые образцы по готовности отправили на выставку, а также испытания. Арабы в итоге не вернули экземпляры. Они с помощью Renault Trucks Defense сконструировали своё авто Nimr ("Тигр"). Вследствие того, что чертежи остались в ГАЗ, проект решили возродить. Заказчиком данных авто в 2002 году стал московский СОБР. "Тигр" в 2006 году приняли на снабжение МВД (СПМ-1, СПМ-2, Альфа-ВВ различающиеся классом защиты). То же самое в 2007 году сделало Министерство обороны.Теперь решили создать вторую генерацию модели. Версия Тигр-2 будет более грузоподъемной (2000 кг), более защищённой от зажигательных пуль популярной винтовки СВД. Уровень защиты менять можно по требованию заказчика, благодаря установке различных навесных панелей кузова. "Тигр-2" получит лучшую защиту от подрыва. Новинка выдержит подрыв до 2 кг против нынешних 600 гр.