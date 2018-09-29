Пассажиры в самолете сняли на видео прячущийся за облако НЛО в Индии

На представленном видео отчетливо просматривается летающий аппарат специфической формы, напониминающий так называемую внеземную «тарелку». По словам очевидцев, речь идет именно об НЛО, который прячется за продуктами конденсации водяного пара, он полностью сохраняет форму, не поддаваясь внешним условиям, в частности - ветру, что говорит о материальной плотности объекта.Пользователи Сети не менее очарованы и поражены увиденным, строя разного рода предположения, в любом случае все они касаются пришельцев. Некоторые люди отмечают, что никогда и не сомневались в существовании инопланетной жизни - зафиксированный НЛО лишь один из многих.Пока на этот счет уфологи не дали ответа, что же за неопознанный летающий аппарат показался над небом Индии. Остается только восхищаться полученными кадрами, обсуждение активно продолжается.