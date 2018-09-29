Аналитик: Новые iPhone от Apple получат невидимые фронтальные камеры

Стоит отметить, что компания Largan Precision, выступающая поставщиком объективов камер для устройств iPhone, занимается разработкой специального чёрного покрытия для линз фронтальных видеокамер. Оно сделает их незаметными. Аналитик считает, что два производителя мобильных устройств могут данную технологию применять в своей продукции уже в 2020 году. Принимая в учёт тесные отношения компании Largan Precision с «яблочным гигантом», есть большая вероятность, что в будущих iPhone в дальнейшем появятся такого рода скрытые камеры.На сегодняшний день фронтальная камера довольно хорошо замаскирована на фоне выреза, имеющегося в экране iPhone. В свою очередь она заметна под определёнными углами, а также при некотором освещении. Специалисты утверждают, что это можно устранить благодаря специальному покрытию.