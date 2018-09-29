Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото

Компания Samsung выпускает свою новую модель с подэкранным сканером Galaxy P30. Было возложено много ожиданий по поводу выхода этого телефона. В данный момент можно провести оценку этой версии на живых снимках, которые сделал китайский TENNA во время испытаний.Как выяснил TENNA, сканер для отпечатков пальцев отсутствует вообще, дактилоскоп расположен в обычном месте. Дизайн модели остался на среднем уровне, а не как было обещано. Технические параметры пока не известны, но в тайне долго не удержатся. Китайский регулятор TENNA опубликует их через пару дней после выхода снимков Samsung Galaxy P30.