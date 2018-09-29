Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне потеряли интерес к «черной» оплате труда

Сотрудники IT-сервиса Superjob провели опрос среди 1600 экономически активного населения России. Их спросили, готовы ли они работать за зарплату «в конверте». Выяснилось, что 42% опрашиваемых готовы получать неофициальную зарплату, 22% не смогли четко ответить и 36% ответили, что не хотят получать оплату труда таким образом. Однако в марте текущего года процент граждан, соглашающихся работать с «черной» зарплатой составил всего 39%, а в июле месяце резко влетел до 46%, затем он снизился до лояльной цифры в 42%.Итоги исследования также показывают, что процентное соотношение меняются в соответствии с городом. Если это «миллионник», например как Самара, Казань, то там лояльно относятся к «серой» зарплате 49%, а в Нижнем Новгороде каждый второй житель. В столице Российской Федерации готовы на серую зарплату только 38% населения, а в Санкт-Петербурге 35%.Также результаты показали, что более лояльно к неофициальной оплате труда относятся половина мужского населения (50%), а вот женская половина лишь 35%. По возрасту мнения тоже разделились. Среди опрашиваемых в возрасте от 35 и до 44 согласны на «черную» оплату 47% , а вот те, кому за 45 лет согласились на такую оплату в 36% случаев.