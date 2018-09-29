АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пассажиры в самолете сняли на видео прячущийся за облако НЛО в Индии
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне потеряли интерес к «черной» оплате труда

Эксперты сервиса Superjob провели опрос среди россиян и выяснили, что меньшая часть из них согласна на «черную» зарплату. Причиной тому является пенсионная реформа в России.

Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне потеряли интерес к «черной» оплате труда


Сотрудники IT-сервиса Superjob провели опрос среди 1600 экономически активного населения России. Их спросили, готовы ли они работать за зарплату «в конверте». Выяснилось, что 42% опрашиваемых готовы получать неофициальную зарплату, 22% не смогли четко ответить и 36% ответили, что не хотят получать оплату труда таким образом. Однако в марте текущего года процент граждан, соглашающихся работать с «черной» зарплатой составил всего 39%, а в июле месяце резко влетел до 46%, затем он снизился до лояльной цифры в 42%.

Итоги исследования также показывают, что процентное соотношение меняются в соответствии с городом. Если это «миллионник», например как Самара, Казань, то там лояльно относятся к «серой» зарплате 49%, а в Нижнем Новгороде каждый второй житель. В столице Российской Федерации готовы на серую зарплату только 38% населения, а в Санкт-Петербурге 35%.

Также результаты показали, что более лояльно к неофициальной оплате труда относятся половина мужского населения (50%), а вот женская половина лишь 35%. По возрасту мнения тоже разделились. Среди опрашиваемых в возрасте от 35 и до 44 согласны на «черную» оплату 47% , а вот те, кому за 45 лет согласились на такую оплату в 36% случаев.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Буэнос-Айресе в небе сняли НЛО с хвостом
Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото
По Сыктывкару разгуливал голый мужчина
"Он ждал её 30 лет": Александр Серов расплакался
Уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе новые артефакты
Аналитик: Новые iPhone от Apple получат невидимые
Появились подробности о новом внедорожнике "Тигр"
Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне
Иван Краско заявил, что молодую любовницу ему
Эксперты: Инопланетные существа имеют схожую с
В Воронежской области сделали снимок Jaguar
В сети опубликован список не поддерживающих
Виктория Дайнеко и её отец стали жертвами
В Британии обладатель искусственного пениса впал
Пассажиры в самолете сняли на видео прячущийся за
Биологи установили, как растения определяют
Уфологи нашли на Луне следы огромного саркофага
"Платье вместо трусов": Поклонники раскритиковали
Папарацци рассекретили интерьер китайского бренда
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 20
"Ноги ужас": Фанаты раскритиковали новый снимок
В TENAA появились данные о Huawei Mate 20, Mate
Ученые: Обезьяны по-разному реагируют на смерть
Поклонники: Евгений Петросян не смог скрыть
«Снова Нибиру»: Странная вспышка замечена в
В Ростове-на Дону пропала школьница
Супруга Владимира Кузьмина: «Алла Пугачёва ждала
В России модели Lada Vesta Sport и XRay Cross
Ученые обнаружили в ЮАР останки самого
Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao
Просмотреть все новости