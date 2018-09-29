В Воронежской области сделали снимок Jaguar F-Type за 8 000 000 рублей

Мойщики приятно удивились, увидев данное чудо техники. Стоимость версии авто в зависимости от модельного года варьирует от 5 до 8 млн рублей. Речь идёт о 2015 – 2018 годах выпуска. Сотрудник сервиса, который сделал снимок Jaguar F-Type, написал: «Говорят, плохо живем!». В свою очередь комментаторы, тоже удивились появлению здесь такого дорогого авто, которое способно развивать скорость в 260 – 300 км/час. Они считают, что внедорожник за аналогичную цену лучше. По их мнению бампера будут целее, а также подвески.Один из комментаторов популярного паблика «Подслушано Бобров» отметил, что не стал бы приобретать такое транспортное средство, чтобы потом рисковать им. По его мнению, такая иномарка не для российских «убитых» дорог. Комментатор отметил, что в случае России больше подойдут внедорожники.