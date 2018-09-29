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"Ноги ужас": Фанаты раскритиковали новый снимок Яны Рудковской в Instagram

Новый снимок Яны Рудковской вызвал волну критики среди поклонников звезды. Фанаты не оценили её ноги, заявив, что они "ужас".

"Ноги ужас": Фанаты раскритиковали новый снимок Яны Рудковской в Instagram


Яна Рудковская опубликовала совместный снимок с моделью Еленой Перминовой. На фотографии подруга супруги Евгения Плющенко изображена довольно скромно, а вот хозяйка аккаунта решила порадовать своих подписчиков длинными ногами, показав их во всей красе. Однако её ожидания оказались тщетными, и вместо похвалы и комплиментов, в её адрес "посыпалась" критика. Пользователи Instagram раскритиковали телеведущую за худобу. Многие считают, что она близка к анорексии и ей необходимо срочно ввести в ежедневный рацион побольше мясных блюд. Другие и вовсе посоветовали знаменитости прятать ноги, как это сделала на изображении её приятельница.

Тем не менее, нашлись и заступники, которые вступились за жену фигуриста. Они обвинили завистников в отсутствии вкуса и чувства изысканности. В поддержку кумира фанаты начали ставить публикации одобрительные лайки и писать восторженные комплименты.


 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:34

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