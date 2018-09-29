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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 20 человек

В ДТП, произошедшем в Подмосковье с пассажирским автобусом, который перевозил сотрудников супермаркета, пострадало 20 человек. Авария произошла 29 сентября рано утром в Луховицком районе на трассе М5 "Урал".

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 20 человек


Четверо пострадавших находятся в довольно тяжелом состоянии. Другие проходят амбулаторное лечение. Как стало известно, автобус, который перевозил работников магазина "Магнит", во время движения столкнулся с внедорожником, направлявшимся в попутном направлении. Автобус после того, как произошло столкновение, съехал в кювет, а потом перевернулся. В свою очередь 13 пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение. Шесть человек отправили в травмцентр в Коломне.

Луховицкая районная больница приняла в свои стены семь человек с легкими травмами. Еще трое пострадавших обратились в данное медицинское учреждение амбулаторно. При этом дорожно-транспортном происшествии погибших нет. Информация передана правоохранительными органами Подмосковья.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:38

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