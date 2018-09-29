В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 20 человек

Четверо пострадавших находятся в довольно тяжелом состоянии. Другие проходят амбулаторное лечение. Как стало известно, автобус, который перевозил работников магазина "Магнит", во время движения столкнулся с внедорожником, направлявшимся в попутном направлении. Автобус после того, как произошло столкновение, съехал в кювет, а потом перевернулся. В свою очередь 13 пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение. Шесть человек отправили в травмцентр в Коломне.Луховицкая районная больница приняла в свои стены семь человек с легкими травмами. Еще трое пострадавших обратились в данное медицинское учреждение амбулаторно. При этом дорожно-транспортном происшествии погибших нет. Информация передана правоохранительными органами Подмосковья.