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Иван Краско заявил, что молодую любовницу ему «навязали»

По заявлению Ивана Краско, произошедшее на шоу «На самом деле» ему совсем не нравится. На съёмки следующего момента он просто не пошёл.

Иван Краско заявил, что молодую любовницу ему «навязали»


88-летний Иван Краско в своём интервью СМИ рассказал, что сценарий программы с его участием готовился заранее. До этого он вообще не знал Юлию Кочемасову и о том, что она его любовница узнал за минуту до съёмок. Шоу «На самом деле», по словам артиста, не правдоподобная программа, Кочемасова не любовница, а просто актриса, которая сыграла свою роль. Краско попросили быть немного по вежливее и уделить ей чуточку внимания. Этот момент «нежности» был заснят и представлен на эфире в качестве доказательства интимной близости Краско и молодой любовницы.

Артист заявил что, всё произошедшее на шоу «На самом деле» ему совсем не нравится. На съёмки следующего момента он просто не пошёл, чтобы окончательно не испортить своё доброе имя из-за «навязанной» любовницы.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:39

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