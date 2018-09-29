Биологи установили, как растения определяют правильное время начала цветения

Исследователи давно ищут факторы, которые позволяют растениям очень точно определять момент начала своего цветения, а также механизмы, дающие ему старт. Биологи в последнем исследовании выяснили, что главным ориентиром для всех растений является длительность светового дня. Специалисты доказали, что для этого требуются УФ-лучи UV-B-диапазона, присутствующего в естественном свете. В искусственном свете он отсутствует. Данными лучами запускается выработка белка RUP2, который подавляет синтез FT. Момент начала цветения определяет баланс данного белка и ультрафиолета.Из проведённого исследования в лабораторных условиях стало известно, что резуховидка Таля, непосредственно в которой специально нарушили работу белка, в случае дополнительного получения дозы ультрафиолета начала сразу цвести. Учёные в данном случае сделали вывод, что растение может без ошибки определить время начала цветения благодаря балансу между молекулами RUP2 и ультрафиолетовыми лучами. Данный механизм оставляет в данном случае определённое пространство для маневра растения в цветении. Это происходит в случае изменений внешних факторов.