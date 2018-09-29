В Ростове-на Дону пропала школьница
В городе Ростове-на-Дону 28 сентября пропала школьница. Девочка вышла из дома примерно в 16 часов, после чего не выходила на связь ни с родственниками, ни с друзьями.
Обеспокоенные родители о пропаже дочери сообщили в полицию, описав её внешность. Девочке на вид 10-12 лет, рост 150-155 сантиметров, глаза карие, волосы длинные светлого цвета. Из дома школьница в последний раз вышла в брюках-капри светло-голубого цвета, в чёрной ветровке с розовым принтом и в синих кроссовках.
Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, кто видел ребёнка или знает о месте нахождения девочки сообщить в полицию.
Обеспокоенные родители о пропаже дочери сообщили в полицию, описав её внешность. Девочке на вид 10-12 лет, рост 150-155 сантиметров, глаза карие, волосы длинные светлого цвета. Из дома школьница в последний раз вышла в брюках-капри светло-голубого цвета, в чёрной ветровке с розовым принтом и в синих кроссовках.
Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, кто видел ребёнка или знает о месте нахождения девочки сообщить в полицию.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 11:14