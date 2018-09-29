В Британии обладатель искусственного пениса впал в кому после первого секса

Орган 45-летнему гражданину был пересажен в связи с тем, что у него был порок отсутствия полового члена. После проведённой успешной операции мужчина занялся сексом со своей подругой, но на протяжении недели после «контакта» ему становилось плохо. Британец испытывал тошноту, его рвало, поднялась температура и в один момент он просто упал. Причиной такого недуга посчитали нейровирус из-за пересадки искусственного пениса.В больнице мужчина в коме пролежал пять дней. После проведённых анализов врачи выяснили, что причиной болезни стал не секс, а проблемы с желчным пузырём. Теперь обладателю искусственного пениса предстоит пройти ещё через одну операцию, только уже по удалению больного органа.