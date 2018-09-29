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Поклонники: Евгений Петросян не смог скрыть молодую любовницу на видео

Известный юморист Евгений Петросян в своем Instagram опубликовал видео, на котором любопытные читатели его блога рассмотрели ручку от женской сумочки. Поклонники артиста считают, что она принадлежит его молодой любовнице.

Поклонники: Евгений Петросян не смог скрыть молодую любовницу на видео


Евгений Петросян выложил видео в своем Instagram, на котором, сидя на заднем сидении автомобиля, записал ролик, где поздравлял заслуженного артиста России, руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного с днем его рождения. Однако зрители и читатели блога комика смогли рассмотреть окружающие артиста предметы, среди которых была замечена ручка от женской сумки. Многие из них уверенно стали утверждать, что данный аксессуар принадлежит молодой любовнице юмориста Татьяне Брухуновой, которая является его личной помощницей.

По слухам, Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову связывают не только рабочие отношения. Артист даже подарил помощнице две квартиры в элитном районе столицы.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:21

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