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Папарацци рассекретили интерьер китайского бренда Changan CS85

Папарацци сумели сделать фото салона роскошного «паркетника» Changan CS85 и выложить их в социальную сеть. До этого момента были доступны снимки только внешнего вида.

Папарацци рассекретили интерьер китайского бренда Changan CS85


По внешнему облику Changan CS85 похож на BMW X4 своими противотуманными фонарями, а вот сходства с предыдущей моделью CS75 почти не осталось. Обновился полностью кузов машины, поменялись бамперы, радиаторная решётка приобрела современный вид. Передняя панель салона совершенно новая, автоматическая коробка передач установлена на более широкой консоли, современная мультимедийная установка.

Китайские конструкторы «нашпиговали» свой бренд Changan всеми возможными современными «автофишечками». По словам производителя конкуренцию новой версии Changan CS85 на авторынке могут составить только BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:47

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